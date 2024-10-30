Mitsubishi анонсувала нові кросовери для Європи — Finance.ua

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Mitsubishi анонсувала нові кросовери для Європи

Технології&Авто
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Mitsubishi анонсувала нові кросовери для Європи
Mitsubishi анонсувала нові кросовери для Європи
Компанія Mitsubishi анонсувала нові моделі для європейського ринку, які стануть копіями автомобілів Renault, як це раніше сталося з ASX та Colt — вони ж Renault Captur та Clio відповідно.
Імена моделей поки що не розкриті. При цьому заявлено, що це будуть кросовери С-класу. Також повідомляється, що виробництвом новинок Mitsubishi займатимуться європейські майданчики Групи Renault, проте кросовери збережуть повну стилістичну самобутність марки Mitsubishi.
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Зважаючи на все, основою для електричного кросовера Mitsubishi стане Renault Scenic E-Tech, який дебютував у 2023-му. Він побудований на платформі CMF-EV й зараз доступний європейцям у двох передньопривідних модифікаціях: базова має 170-сильний електромотор та батарею ємністю 60 кВт-год, а дорожча версія — це 218-сильний двигун та акумулятор на 87 кВт-год.
Донором для другої новинки Mitsubishi, ймовірно, виявиться Renault Symbioz, тобто розтягнута версія Renault Captur/Mitsubishi ASX. Довжина кросовера французького бренду — 4413 мм, що на 174 мм більше, ніж у рестайлінгового Captur.
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Цікаво, що у Європі Renault Symbioz зараз представлений лише з гібридною установкою, вона включає бензиновий атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговий електромотор та батарею ємністю 1,2 кВт-год. Сукупна віддача — 145 к.с. Оскільки кросоверу Mitsubishi обіцяні й суто бензинові версії, то аналогічні виконання, вочевидь, скоро з’являться й у Symbioz.
Нові паркетники Mitsubishi представлять наступного року.
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