Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero — Finance.ua

Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero

Компанія Mitsubishi планує відродити моделі Lancer Sportback та Montero.

Японська марка подала заявки на реєстрацію двох товарних знаків до Бюро за патентами та товарними знаками США (USPTO).

Заявка на назву Montero вже затверджена та зареєстрована у категорії «автомобілі». Однак заявку на Lancer Sportback було відхилено, і Mitsubishi подала апеляцію. Відповідно до припущень Motor1.com, ці відроджені імена можуть використовуватися для майбутніх електрокарів.

П’ятидверний хетчбек Mitsubishi Lancer Sportback вперше був представлений як концепт на автосалоні у Франкфурті в 2005 році, після чого розпочалося його серійне виробництво.

Незважаючи на свою універсальність, модель продавалася в США погано. Наприклад, у 2012 році Lancer Sportback не зміг перетнути позначку в тисячу проданих екземплярів. За чутками, ця назва може бути використана для нового електрокара, який стане аналогом Nissan Leaf від Mitsubishi.

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Що ж до Montero, то це одне з імен добре знайомого росіянам Mitsubishi Pajero. Інсайдери стверджують, що японський автовиробник виношує плани щодо відродження рамного позашляховика, знятого з виробництва у 2021 році. За останньою інформацією (поки що неофіційною), наступний Pajero збереже рамну конструкцію — нібито його збудують на платформі пікапа Triton/L200. Чи це так, ми дізнаємося ще нескоро — Pajero наступного покоління очікується лише 2027 року.

uamotors За матеріалами:

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