Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero

Технології&Авто
12
Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero
Mitsubishi планує відродити Lancer Sportback та Montero
Компанія Mitsubishi планує відродити моделі Lancer Sportback та Montero.
Японська марка подала заявки на реєстрацію двох товарних знаків до Бюро за патентами та товарними знаками США (USPTO).
Заявка на назву Montero вже затверджена та зареєстрована у категорії «автомобілі». Однак заявку на Lancer Sportback було відхилено, і Mitsubishi подала апеляцію. Відповідно до припущень Motor1.com, ці відроджені імена можуть використовуватися для майбутніх електрокарів.
Читайте також
П’ятидверний хетчбек Mitsubishi Lancer Sportback вперше був представлений як концепт на автосалоні у Франкфурті в 2005 році, після чого розпочалося його серійне виробництво.
Незважаючи на свою універсальність, модель продавалася в США погано. Наприклад, у 2012 році Lancer Sportback не зміг перетнути позначку в тисячу проданих екземплярів. За чутками, ця назва може бути використана для нового електрокара, який стане аналогом Nissan Leaf від Mitsubishi.
Читайте також
Що ж до Montero, то це одне з імен добре знайомого росіянам Mitsubishi Pajero. Інсайдери стверджують, що японський автовиробник виношує плани щодо відродження рамного позашляховика, знятого з виробництва у 2021 році. За останньою інформацією (поки що неофіційною), наступний Pajero збереже рамну конструкцію — нібито його збудують на платформі пікапа Triton/L200. Чи це так, ми дізнаємося ще нескоро — Pajero наступного покоління очікується лише 2027 року.
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.