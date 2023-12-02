Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото)

Фондовий ринок
279
Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото)
Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото)
На ринок Європи виходить новий електрокар Mitsubishi Minicab-MiEV. Це 3,4-метровий міський електромобіль бюджетного сегмента.
Оновлений Mitsubishi Minicab-MiEV отримав нову силову установку. Йдеться про 42-сильний електричний мотор із крутним моментом у 195 Нм, а також збільшену акумуляторну батарею ємністю 20 кВт∙год. Запас ходу новинки становить 180 км, а зарядити її у домашніх умовах можна за 7,5 годин, а від швидкої станції на 80% — за 42 хвилини.
У списку оснащення електромобіля значаться парктронік, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та управління світлом фар.
Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не змінився. Як і раніше, японський електромобіль доступний у двомісній вантажній версії за 2 431 000 єн ($16 300) і чотиримісному пасажирському варіанті за 2 481 000 єн ($16 640). Наразі це один із найдоступніших електрокарів на ринку.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.