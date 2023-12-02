Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото) — Finance.ua

Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото) Вчора 22:12 — Фондовий ринок

Mitsubishi виводить на ринок електромобіль за $16 тисяч (фото)

На ринок Європи виходить новий електрокар Mitsubishi Minicab-MiEV. Це 3,4-метровий міський електромобіль бюджетного сегмента.

Оновлений Mitsubishi Minicab-MiEV отримав нову силову установку. Йдеться про 42-сильний електричний мотор із крутним моментом у 195 Нм, а також збільшену акумуляторну батарею ємністю 20 кВт∙год. Запас ходу новинки становить 180 км, а зарядити її у домашніх умовах можна за 7,5 годин, а від швидкої станції на 80% — за 42 хвилини.

У списку оснащення електромобіля значаться парктронік, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та управління світлом фар.

Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не змінився. Як і раніше, японський електромобіль доступний у двомісній вантажній версії за 2 431 000 єн ($16 300) і чотиримісному пасажирському варіанті за 2 481 000 єн ($16 640). Наразі це один із найдоступніших електрокарів на ринку.

Ampercar За матеріалами:

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