Місячні видатки України на оборону досягли 200 млрд грн — Finance.ua
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Місячні видатки України на оборону досягли 200 млрд грн

Казна та Політика
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Місячні видатки України на оборону досягли 200 млрд грн
Місячні видатки України на оборону досягли 200 млрд грн
Видатки державного бюджету на оборону через загальний та спеціальний фонди у червні 2023 року становили 196,7 млрд грн в порівнянні із 184,8 млрд грн у травні та 157,1 млрд грн у квітні.
Ці дані Державного казначейства оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Це максимальний обсяг місячних бюджетних (воєнних. — Ред.) видатків з початку війни», — зазначив він.
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В січні - червні 2023 року видатки на оборону сягнули 942,1 млрд грн або 157 млрд грн на місяць (проти 113 млрд грн на місяць за 10 повних місяців війни у 2022 році).
«Зростання видатків в останні місяці напряму пов’язано з підготовкою і проведенням контрнаступу», — запевняє Данило Гетманцев.
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В I півріччі видатки на оборону становили 52,8% видатків державного бюджету та 48,6% видатків зведеного бюджету.
За його словами, це не весь військовий бюджет, а лише прямі бюджетні витрати на ЗСУ.
«Частина військового бюджету (¼ за підсумками 2022 року) фінансується за функціональними статтями „безпека і правопорядок“ як військові видатки силових та інших структур (окрім ЗСУ), задіяних у відсічі російській агресії», — написав він.
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Бюджетні видатки на війну з агресором зростають.
«За підсумками першої половини року загальнодержавні податки покривали тільки 55% видатків на оборону. Решту добирали за рахунок неподаткових надходжень і запозичень, яких подекуди не вистачало. Проблеми на боці державних закупівель і місцевих видатків, про які говоримо останнім часом, відомі. Вже приймаються рішення, які посилять ефективність і прозорість таких витрат. З тими, хто не зрозумів і продовжить намагатиметься „освоїти“ військовий бюджет по старому, розмова має бути короткою», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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