Відпустка військових: на скільки днів можна поїхати додому за сімейними обставинами — Finance.ua

Відпустка військових: на скільки днів можна поїхати додому за сімейними обставинами Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Під час дії воєнного стану для українських військових передбачена можливість взяти відпустку за сімейними обставинами. При цьому тривалість такої відпустки залежить від причини, через яку вона стала потрібною.

Яка тривалість відпустки за сімейними обставинами

Це залежить від причини, через яку військовослужбовець йде у відпустку:

до 15 днів надається у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовців або кревних рідних;

надається у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовців або кревних рідних; 10 днів — для укладання шлюбу;

— для укладання шлюбу; 7 днів — у разі тяжкого захворювання або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якого військовослужбовець перебував на вихованні.

— у разі тяжкого захворювання або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якого військовослужбовець перебував на вихованні. 3 дні — у разі тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів (рідних).

— у разі тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів (рідних). до 3 днів — у інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім'ї необхідна (однак така відпустка надається за рішенням командира).

В дні відпустки не враховується час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та назад. Однак для проїзду не може бути передбачено більше, ніж 2 дні в один кінець.

Як військовому оформити таку відпустку

Процедура оформлення відпустки наступна:

спочатку потрібно написати рапорт на ім'я командира (начальника) та додати документи з підставами для надання відпустки;

командир підрозділу має розглянути, підписати та передати рапорт до штабу військової частини;

командир військової частини після отримання документів ухвалює рішення щодо надання відпустки.

Крім того, військовослужбовцям радять подавати рапорт у двох екземплярах, на одному з яких вказати вхідний номер, дата й підпис особи, яка прийняла рапорт та підтвердила факт звернення військового.

Важливо пам’ятати, що до рапорту можливо доведеться додати документи (копії, нотаріальні копії), які підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Це може бути, наприклад, медична довідка, свідоцтво про народження чи смерть.

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