Мінсоцполітики пропонує, щоб переселенці за кордоном залишатись податковими резидентами України — Finance.ua

Мінсоцполітики пропонує, щоб переселенці за кордоном залишатись податковими резидентами України

Вчора 11:25 — Казна та Політика

В Міністерстві соціальної політики заявили, що необхідно обговорювати можливість для переселенців за кордоном залишатись податковими резидентами України або принаймні сплачувати за них в Україну соцвнески.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, напрацьоване звернення фактично є пропозицією спільної розробки довгострокової транскордонної політики захисту прав українців, які перемістились до інших країн.

Вона наголосила, що не можна зволікати з його направленням до Єврокомісії, адже від таких кроків залежить, чи буде Україна суб’єктом при формуванні такої транскордонної політики, повноцінним партнером інших країн, або залишиться спостерігачем.

Міністр соціальної політики України зазначила, що Україна вдячна урядам країн-партнерів за допомогу нашим людям, але усвідомлює, що у Європі зараз відбувається міграційна криза через війну росії проти України. Соціальна інфраструктура країн, які прийняли найбільше українців, перевантажена. Так не може тривати довго.

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Саме тому єдиний спосіб надійно захистити права українців в цій ситуації — це вже зараз з країнами Євросоюзу спільно планувати в часі скоординовані програми, які, з одного боку, захищатимуть права наших громадян, незалежно від країни перебування, а з іншого, забезпечать поступовий перехід переміщених українців на самозабезпечення.

«При цьому, для захисту трудових прав українців, переміщених до інших країн, необхідно обговорювати можливість для них залишатись податковими резидентами України, або принаймні, щоб за них сплачувались в Україну соціальні внески, щоб в подальшому люди мали необхідний стаж для пенсійного забезпечення та інші соціальні гарантії. Також сплата в Україні соціального внеску за наших громадян, які працюють в інших країнах, зміцнюватиме фінансову стійкість солідарної пенсійної системи, що дуже важливо в умовах воєнного стану», — прокоментувала Марина Лазебна.

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