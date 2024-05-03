У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото) — Finance.ua
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У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото)

Казна та Політика
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У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото)
У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото)
У Києві повертається на патрулювання кінна поліція. Також незабаром на вулиці Києва повернуться мото- та велопатрулі.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Де патрулюють

Кінний патруль чергує в парках та інших зелених зонах, де неможливо проїхати на автомобілях.
Сезон роботи кавалерійської роти в Києві починається навесні і триває упродовж теплих місяців року. Кінні патрульні слідкують за дотриманням законності під час проведення масових заходів та обстежують віддалені ділянки парків.
У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото)
Попередній сезон кінних патрулів закінчився 31 жовтня 2023 року.
Незабаром на вулиці Києва також повернуться мото- та велопатрулі.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомили в КМДА, капітальний ремонт тунелів між станціями метро «Тараса Шевченка» та «Почайна», який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи. Нагадаємо, станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю;
  • КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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