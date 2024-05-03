У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото) — Finance.ua

У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото) Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

У Києві повертаються на патрулювання кінна поліція, мото- та велопатрулі (фото)

У Києві повертається на патрулювання кінна поліція. Також незабаром на вулиці Києва повернуться мото- та велопатрулі.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Де патрулюють

Кінний патруль чергує в парках та інших зелених зонах, де неможливо проїхати на автомобілях.

Сезон роботи кавалерійської роти в Києві починається навесні і триває упродовж теплих місяців року. Кінні патрульні слідкують за дотриманням законності під час проведення масових заходів та обстежують віддалені ділянки парків.

Попередній сезон кінних патрулів закінчився 31 жовтня 2023 року.

Незабаром на вулиці Києва також повернуться мото- та велопатрулі.

Довідка Finance.ua:

як повідомили в КМДА, капітальний ремонт тунелів між станціями метро «Тараса Шевченка» та «Почайна», який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи. Нагадаємо, станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю;

КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці.

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