Як зросли пенсії з 1 березня в результаті індексації: кому і скільки перерахували — Finance.ua

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України повідомила, що в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.
Цивільні пенсії зросли в середньому майже на 360 гривень.
Також в результаті додаткових пенсійних гарантій люди отримали:
підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн — 1,03 млн одержувачів;
щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію — 0,66 млн одержувачів;
проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років — 0,86 млн одержувачів;
проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше — 1,35 млн одержувачів;
доплату до мінімальної пенсійної виплати:
в розмірі 2100 грн — 1,05 млн одержувачів;
в розмірі 2300 грн — 1,33 млн одержувачів.
Також Марина Лазебна поінформувала про результати індексації «військових» пенсій.
Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 гривень.
При цьому, за видами пенсій:
за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 гривень;
по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 гривень;
в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 гривень.
Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.
Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень.