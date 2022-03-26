Як зросли пенсії з 1 березня в результаті індексації: кому і скільки перерахували — Finance.ua

Як зросли пенсії з 1 березня в результаті індексації: кому і скільки перерахували

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України повідомила , що в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Цивільні пенсії зросли в середньому майже на 360 гривень.

Також в результаті додаткових пенсійних гарантій люди отримали:

підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн — 1,03 млн одержувачів;

щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію — 0,66 млн одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років — 0,86 млн одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше — 1,35 млн одержувачів;

доплату до мінімальної пенсійної виплати:

в розмірі 2100 грн — 1,05 млн одержувачів;

в розмірі 2300 грн — 1,33 млн одержувачів.

Також Марина Лазебна поінформувала про результати індексації «військових» пенсій.

Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 гривень.

При цьому, за видами пенсій:

за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 гривень;

по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 гривень;

в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 гривень.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень.

При цьому, середній розмір підвищення пенсій:

особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 гривні;

особам з інвалідністю 2 групи склав 558 гривень

особам з інвалідністю 3 групи склав 879 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.