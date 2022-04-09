Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна — Finance.ua

Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна

Вчора 16:12 — Казна та Політика

Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна

У березні Пенсійний фонд України недоотримав лише 9% єдиного соціального внеску.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю телеканалу 1+1 під час телемарафону.

«За березень нам надійшло єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду лише на 9% менше від запланованих обсягів на мирний час», — повідомила Лазебна.

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За її словами, бізнес намагається сплачувати цей внесок за будь-яких умов, і це є показником ефективності економічного фронту.

Нагадаємо, втрати від сплати єдиного соціального внеску у березні, за оцінками Мінфіну, становили 1,8 млрд грн, що є незначною сумою.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень. Місячний розпис виконано на 92,9%.

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