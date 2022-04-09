Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна — Finance.ua
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Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна

Вчора 16:12Казна та Політика
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Держава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — ЛазебнаДержава у березні недоотримала лише 9% ЄСВ — Лазебна
У березні Пенсійний фонд України недоотримав лише 9% єдиного соціального внеску.
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю телеканалу 1+1 під час телемарафону.
«За березень нам надійшло єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду лише на 9% менше від запланованих обсягів на мирний час», — повідомила Лазебна.
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За її словами, бізнес намагається сплачувати цей внесок за будь-яких умов, і це є показником ефективності економічного фронту.
Нагадаємо, втрати від сплати єдиного соціального внеску у березні, за оцінками Мінфіну, становили 1,8 млрд грн, що є незначною сумою.
За оперативними даними Державної казначейської служби, у березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень. Місячний розпис виконано на 92,9%.
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За матеріалами: Укрінформ
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