Воєнний стан в Україні: чи можна не сплачувати єдиний податок — Finance.ua
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Воєнний стан в Україні: чи можна не сплачувати єдиний податок

Вчора 19:04Особисті фінанси
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Головне управління Дердавної податкової служби у Дніпропетровській області дало відповідь на запитання, чи мають право ФОП — платники ЄП першої та другої груп у період воєнного стану не сплачувати єдиний податок.
Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ було внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, доповнено новим п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.
Що змінилося? Тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп, мають право не сплачувати єдиний податок.
При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався (абзац другий п.п. 9.1 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).
Однак податківці все ж просять ФОП — платників ЄП першої та другої груп за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок.

Довідка Finance.ua:

  • після введення в Україні воєнного стану було ухвалено й набули чинності закони, які дозволяють бізнесу перехід на сплату єдиного податку за ставкою 2% від доходу;
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7234, який знімає обмеження для єдиного податку третьої групи. Компанії з будь-яким оборотом зможуть сплачувати податок у розмірі лише 2% свого обороту;
  • заявку можна заповнити онлайн через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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