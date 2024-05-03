Чи потрібно обмежено придатним проходити повторний медогляд — відповідь МОЗ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи потрібно обмежено придатним проходити повторний медогляд — відповідь МОЗ

Казна та Політика
142
Громадянам України, які мали статус «обмежено придатний» для військової служби, вже зараз бігти до територіального центру комплектування не потрібно — слід дочекатись виклику на повторне проходження медкомісії.
Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич.
«Має бути повістка, тобто запрошення від центру комплектування. А далі людина має з’явитися. І вона буде скерована на повторний огляд. І вже там буде прийнято рішення щодо придатності чи непридатності. Тепер буде три категорії: придатний до військової служби, непридатний, а також тимчасово непридатний з переоглядом через 6−12 місяців», — зазначила вона.
Щодо останньої категорії - йдеться про ситуацію, коли людина зараз перебуває на лікуванні.
«Відповідно, коли вона завершить лікування, тоді проходить знову ВЛК», — уточнила заступниця міністра.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні президент України Володимир Зеленський підписав кілька нових законів щодо мобілізації, зокрема про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№ 10 313), яким скасовується статус «обмежено придатний»;
  • відповідно, з 4 травня поточного року всі громадяни України, які раніше були визнані «обмежено придатними», зобов’язані пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Закон встановлює для проходження повторної ВЛК 9-ти місячний строк.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.