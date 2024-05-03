Чи потрібно обмежено придатним проходити повторний медогляд — відповідь МОЗ
Громадянам України, які мали статус «обмежено придатний» для військової служби, вже зараз бігти до територіального центру комплектування не потрібно — слід дочекатись виклику на повторне проходження медкомісії.
Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич.
«Має бути повістка, тобто запрошення від центру комплектування. А далі людина має з’явитися. І вона буде скерована на повторний огляд. І вже там буде прийнято рішення щодо придатності чи непридатності. Тепер буде три категорії: придатний до військової служби, непридатний, а також тимчасово непридатний з переоглядом через 6−12 місяців», — зазначила вона.
Щодо останньої категорії - йдеться про ситуацію, коли людина зараз перебуває на лікуванні.
«Відповідно, коли вона завершить лікування, тоді проходить знову ВЛК», — уточнила заступниця міністра.
Довідка Finance.ua:
- у квітні президент України Володимир Зеленський підписав кілька нових законів щодо мобілізації, зокрема про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№ 10 313), яким скасовується статус «обмежено придатний»;
- відповідно, з 4 травня поточного року всі громадяни України, які раніше були визнані «обмежено придатними», зобов’язані пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Закон встановлює для проходження повторної ВЛК 9-ти місячний строк.
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