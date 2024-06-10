Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього» — Finance.ua

Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього» Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»

У Мережі останніми днями активно обговорюють звернення від Мінсоцполітики до українців про необхідність працювати довше. Це прокоментувала заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами, Дарини Марчак, буде несправедливо підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років.

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«У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 років, чи навіть ніж у 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), — це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших», — зазначає Марчак.

Але вона додала, в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виходу на пенсію.

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«Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% - якщо відстрочка більш ніж на 5 років. Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться від 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)», — ідеться в повідомленні.

Крім того, це просто зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску, який сплачується особами, що працюють, до Пенсійного фонду, і завдяки цьому ПФУ зможе платити більше тим, хто вже перебуває на пенсії.

«Сьогодні сплачуються пенсії 10,5 млн пенсіонерів. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків», — резюмувала заступниця міністра соцполітики.

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