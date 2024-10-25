Мінсоцполітики має намір трансформувати соцсферу за допомогою компанії Epson — Finance.ua
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Мінсоцполітики має намір трансформувати соцсферу за допомогою компанії Epson

Казна та Політика
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Компанія Epson та Міністерство соціальної політики України оголосили про посилення співпраці, яка буде зосереджена на цифровій трансформації соціальної сфери.
Співпраця передбачає декілька етапів.
У межах першого етапу співпраці компанія Epson вже розпочала розробку демонстраційного інформаційного зразка, який ілюструє, як найкраще обладнати сучасне робоче місце соціального працівника, зокрема, шляхом автоматизації створення електронних документів.
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Сторони домовились співпрацювати в таких напрямах:
  • спільний розвиток та впровадження інноваційних технологій у сфері цифрової трансформації соціальної сфери;
  • обмін досвідом у використанні інформаційних технологій, комп’ютерного обладнання та офісного програмного забезпечення;
  • застосування сучасних технологій для збереження паперових документів.
«Дуже важливо залучати розробників та виробників сучасного обладнання до розвитку та впровадження нових цифрових рішень у соціальній сфері. Серед пріоритетів спільної роботи Мінсоцполітики з Epson — цифровізація процесів, що пришвидшить роботу соціальних працівників. А це своєю чергою дозволить їм приділяти більше часу людині, яка потребує соціальної підтримки», — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
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Олександра Ткаченко, Голова представництва Epson Europe B.V. в Україні, наголосила, що цей меморандум є важливим кроком до соціальної трансформації та впровадження інноваційних рішень в країні.
«Компанія Epson має міжнародні та локальні проєкти й практики, що успішно працюють вже багато років в соціальній сфері. Ми прагнемо, щоб робочі місця соціальних працівників були обладнані сучасною цифровою економічною та екологічною технікою. Це значно прискорить документообіг, спростить процедури обробки даних та вивільнить час для інших задач працівників», — прокоментувала Ткаченко.
За матеріалами:
Finance.ua
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