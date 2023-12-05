Міноборони заявило про розробку «довгого» Нептуна — Finance.ua

Міноборони заявило про розробку «довгого» Нептуна Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Міноборони заявило про розробку «довгого» Нептуна

В Україні ведуться роботи над новою модифікацією ракети для комплексу Нептун, а також модернізацією зенітно-ракетних комплексів Бук та С-300.

Про це сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяІнформ

«Зараз ведеться робота щодо створення так званого „довгого“ Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун. Також ведеться активна робота разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО», — розповів він.

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Гаврилюк додав, що наразі не може говорити докладно про нові розробки, однак зазначив, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів Бук та С-300.

У свою чергу Defense Express припускає, що скоріш за все йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу Нептун для знищення наземних цілей. Ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії) і бойова частина — 350 кг (проти 150 кг). Хоча не виключено, що це не остаточні ТТХ модифікованої ракети.

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Зокрема, за інформацією видання, наприкінці серпня повідомлялося, що таких ракет вироблено всього декілька десятків.

«Щодо нового варіанту Нептуна також раніше повідомлялося, що ракета використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення, і що, звичайно, ракета використовує ту ж пускову, що і для протикорабельної версії», — йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Україна витратить 175 млрд гривень на ракети і боєприпаси. Такі кошти закладені у держбюджеті.

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