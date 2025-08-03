Міноборони запускає онлайн сплату штрафів за неприбуття за повісткою — Finance.ua

Міноборони запускає онлайн сплату штрафів за неприбуття за повісткою Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Міноборони запускає онлайн сплату штрафів за неприбуття за повісткою

На початку серпня сервіс сплати штрафів в застосунку Резерв+ розшириться: в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Для того щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що якщо особа з будь-якої причини не прибула за повісткою, то вона зможе одним з перших протестувати нововведення — сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК.

Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року.

Раніше Черногоренко наголошувала , що штрафи в застосунку — це не заміна відстрочок, а ще один зручний сервіс. «Робота над відстрочками триває, і незабаром плануємо розширити їх перелік для отримання у Резерв+», — заявляла вона.

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