Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 748 мільйонів — Finance.ua

Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 748 мільйонів Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 748 мільйонів

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму понад 14 мільйонів євро та 4 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання різних видів речового майна та засобів захисту для ЗСУ, зокрема, зимової форми, бронежилетів тощо», — сказано в повідомленні.

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Згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти поставили частково неякісний товар, або зовсім не привезли частину товару, оплачену за договором.

«У звʼязку з цим оборонне відомство звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості неякісного та непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасну поставку. Міноборони також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами», — пояснили в міністерстві.

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Іноземні постачальники з вимогами Міноборони не погоджувались. На їхню думку, відхилений товар був належної якості. Водночас, затримка або непоставка товару були нібито спричинені форс-мажорними обставинами.

Арбітраж задовольнив позови Міноборони. У своїх рішеннях арбітри визнали правомірною відмову Міноборони від неякісного товару та були одностайними щодо відсутності форс-мажорних обставин. За рішеннями арбітражу, кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню Міноборони.

Більше того, арбітраж зобов’язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуються на кошти до моменту їх повернення Міноборони.

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