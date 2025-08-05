Міноборони спростило оформлення інформації про зниклих безвісти та загиблих військових — Finance.ua

Міноборони спростило оформлення інформації про зниклих безвісти та загиблих військових Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Міноборони спростило оформлення інформації про зниклих безвісти та загиблих військових

Міністерство оборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, оборонне відомство розробило наказ, яким спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків смерті (загибелі), захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій.

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Відповідний Наказ затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони.

Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.

Що це означає

Тепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.

Для чого це необхідно:

розвантаження роботи штабів військових частин;

пришвидшення обліку таких випадків, що дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими;

зменшення кількості технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

Нагадаємо, родинам загиблих військових по-новому нараховуватимуть виплати. Кабінет Міністрів змінив порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги для військових, резервістів, військовозобов’язаних та осіб, звільнених зі служби — у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності.

Рада прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих героїв.

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