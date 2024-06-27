Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ — Finance.ua

Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ
Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, щоб привести його у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє Міноборони.
Також Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.
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У міністерстві заявили, що це частина стратегії Міноборони з підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ. Міністерство наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових.
За словами керівника Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни.
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«Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів Державного оператору тилу якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами», — наголосив Каневський.
«Одна з цілей закупівельної реформи — спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна», — зауважили у міністерстві.
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