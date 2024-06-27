Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ — Finance.ua

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Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ

Казна та Політика
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Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ
Міноборони реформує напрямок матеріального забезпечення ЗСУ
Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, щоб привести його у відповідність до стандартів НАТО.
Про це повідомляє Міноборони.
Також Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.
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У міністерстві заявили, що це частина стратегії Міноборони з підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ. Міністерство наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових.
За словами керівника Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни.
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«Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів Державного оператору тилу якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами», — наголосив Каневський.
«Одна з цілей закупівельної реформи — спростити доступ для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ, що має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна», — зауважили у міністерстві.
За матеріалами:
Укрінформ
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