Міноборони: Придатних до служби українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя — Finance.ua
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Міноборони: Придатних до служби українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя

Казна та Політика
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Міноборони: Придатних до служби українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя
Міноборони: Придатних до служби українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя
Закон, що скасовує статус «обмежено придатний», набуде чинності 4 травня. Від 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, почнуть повторно викликати на медкомісію до ТЦК тих, кого раніше визнали обмежено придатними до служби. У військовозобовʼязаних буде девʼять місяців, аби пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) й отримати новий висновок — придатний чи непридатний до військової служби.
Як повідомила директорка департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю Zn.ua, статус «обмежено придатний» справді зникає, водночас формуються чіткі правила — «придатний» чи «непридатний».
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Загалом, за її словами, буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобовʼязані:
  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань.
Як повідомила Сухорукова, відповідні зміни запустили два тижні тому Міноборони спільно з Командуванням медичних сил. Зміни стосуватимуться наказу МОУ № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України». Над редакцією змін працювали МОУ, КМС, МОЗ, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.
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«Ми прописуємо умови наказу № 402 детальніше. Захворювання привʼязані до МКХ-10 й описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань», — зазначила Сухорукова.
За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.
«Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», — зазначила директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони.
За матеріалами:
theБабель
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