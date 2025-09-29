Міноборони обіцяє повний перехід ТЦК в онлайн до кінця року Сьогодні 17:17

Міноборони обіцяє повний перехід ТЦК в онлайн до кінця року

До кінця 2025 року більшість послуг територіальних центрів комплектування (ТЦК) стане доступною онлайн.

Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Оксана Ферчук під час виступу IT Arena у Львові, передає Dev.ua.

«До кінця року ми не побачимо черг у ТЦК, більшість сервісів буде здійснюватися онлайн. І працівники ТЦК зможуть сконцентруватися на смарт-рекрутменті, замість того щоб обробляти черги та займатися паперовою роботою», — підкреслила Ферчук.

Сервіси через Резерв+

Онлайн-система працюватиме на базі застосунку «Резерв+». Її мета — зменшити кількість стресових візитів і паперових процедур як для військовозобов’язаних, так і для працівників ТЦК.

Серед нових можливостей:

автоматичне зарахування на облік без відвідування ТЦК чи проходження медичної комісії;

цифрові військові ID замість паперових документів;

повідомлення про зміну статусу в додатку.

Через «Резерв+» можна буде оформлювати понад 90% відстрочок. Решту 10%, які поки не підлягають повній цифровізації, можна буде оформити в офлайн-центрах — ЦНАПах.

Компанії також будуть взаємодіяти з ТЦК онлайн, оформлювати відстрочки онлайн, не мати необхідності фізично відвідувати ТЦК.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік через застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25−60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.

З 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, повинні обов’язково носити нагрудні боді-камери під час мобілізаційних заходів.

