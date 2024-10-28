Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту — Finance.ua
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Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту

Енергетика
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Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту
Міністри фінансів G7 визнали порушення стелі цін на російську нафту
Міністри фінансів країн «Групи семи» пообіцяли активізувати зусилля, щоб запобігти спробам Росії ухилитися від санкцій, які стосуються стелі ціни на російську нафту.
Про це повідомляє The Guardian.
«Ми залишаємося відданими подальшим ініціативам у відповідь на порушення обмеження цін на нафту», — йдеться у заяві міністрів G7 після зустрічі у Вашингтоні без пояснення подальших кроків.
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У грудні 2022 року G7 разом з ЄС та Австралією домовилися чинити тиск на покупців російської нафти, встановивши цінову стелю для сировини. Це мало на меті обмежити продажі російської нафти і доходи від неї, при цьому не призвести до дефіциту палива на світовому ринку та різкого зростання цін на нафту.
Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись цінової стелі.
Також міністри фінансів G7 заявили, що вживатимуть додаткових заходів, щоб «збільшити витрати росії на використання тіньового флоту для уникнення санкцій». За словами офіційних осіб, росія використовує свій флот тіньових танкерів, багато з яких старі, немарковані і погано обслуговуються, щоб обійти санкції, перевозячи нафту без належного декларування вантажу або маршрутів. Іноді танкери завантажують або перевантажують свій вантаж у відкритому морі.
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Міністри G7 переконують, що мають намір «активізувати зусилля, щоб запобігти підтримці фінансовими установами ухилення росії від наших санкцій». За даними Управління з контролю за іноземними активами США, російські фінансові установи розробили мережу закордонних дочірніх компаній для полегшення купівлі або продажу товарів, що підпадають під санкції.
Нагадаємо, верхня межа ціни на російську нафту була встановлена країнами G7 на рівні 60 доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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