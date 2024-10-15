Чехія витратила на купівлю російської нафти у 5 разів більше грошей, ніж на допомогу Україні — Politico Сьогодні 15:30 — Енергетика

Чехія витратила на купівлю російської нафти у 5 разів більше грошей, ніж на допомогу Україні — Politico

Чехія дозволила своїм нафтопереробним заводам заробити понад мільярд євро прибутків завдяки знижкам на російське паливо, попри те, що країна може обходитися без нього та має альтернативи.

Про це пише Politico, покликаючись на дослідження Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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Фахівці виявили, що цьогоріч Чехія витратила понад 7 млрд євро на російські нафту і газ, що у понад п’ять разів більше за надану допомогу Україні — для цього офіційна Прага витратила 1,29 мільярда євро.

Зазначається, що така ситуація стала можливою тому, що Європейський Союз надав Чехії виняток із заборони на постачання російської нафти після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Мета такого винятку — надати країнам без виходу до моря додатковий час для пошуку нових паливних маршрутів.

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Попри це, у 2023 році залежність Чехії від російської нафти фактично зросла до близько 60%, всупереч намірам уряду поетапно відмовитися від закупівель у москви. Цьогоріч такий показник впав на 50%. Автори звіту стверджують, що на ринку є більш ніж достатньо вільних потужностей, щоб Прага могла повністю припинити свою залежність від росії.

«Чехія могла б забезпечити нормальне постачання неросійської нафти, скориставшись перевагами вільних потужностей Трансальпійського нафтопроводу, що постачає нафту з італійського порту Трієст, нафтопроводу „Адрія“, що з’єднує його з нафтобазою „Дружба“ у Словаччині», — стверджує один з авторів дослідження.

hromadske За матеріалами:

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