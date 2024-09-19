Міністерство у справах ветеранів: як змінювалися витрати з бюджету — Finance.ua

Міністерство у справах ветеранів: як змінювалися витрати з бюджету Сьогодні 09:35

Міністерство у справах ветеранів: як змінювалися витрати з бюджету

Уряд представив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Серед пропозицій щодо скорочення видатків — урізати бюджет Міністерства у справах ветеранів на 57,3%, до 5,8 млрд гривень.

«Слово і діло» проаналізувало, скільки у попередні роки виділялося коштів на ветеранську політику.

У проєкті бюджету на 2020 рік уряд запропонував виділити на Міністерство у справах ветеранів 1,7 млрд гривень. Враховуючи всі зміни, які потім були внесені до бюджету, підсумкова сума видатків зменшилася до одного мільярда.

Зокрема, було передбачено 0,6 млрд субвенції на компенсацію купівлі житла, 0,2 млрд — на реабілітацію та адаптацію, 0,1 млрд — на керівництво та управління.

В 2021 році витрати на міністерство зросли до 1,3 млрд гривень (до першого читання пропонували виділити мільярд).

На компенсацію купівлі житла передбачили 0,9 млрд гривень, на адаптацію та реабілітацію — 0,3 млрд.

У проєкт бюджету-2022 уряд закладав 6 млрд гривень на Міністерство у справах ветеранів. Але після початку повномасштабної війни всі витрати довелося урізати, відомство отримало до 0,5 млрд (0,2 млрд пішло на реабілітацію та адаптацію).

В 2023 році на міністерство виділили 6,8 млрд гривень. Більшість цієї суми — 5,5 млрд — було призначено для забезпечення житлом ветеранів та членів сімей загиблих.

Крім того, заклали 540 млн на програму психологічної реабілітації, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни. Ще 324 млн — на виплату одноразової допомоги у разі загибелі чи інвалідності, 245 млн — на програми підтримки ветеранів від Українського ветеранського фонду, 65 млн — на будівництво та утримання Національного військового меморіального цвинтаря, 20 млн — для «Єдиного державного реєстру ветеранів війни» та інших сервісів.

Витрати на Мінветеранів у 2024 збільшили вдвічі — до 13,6 млрд гривень.

На компенсацію купівлі житла заклали 5,7 млрд гривень, на впровадження інституту помічника ветерана — 3,8 млрд, на заходи щодо ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації — 2,6 млрд, на виплату допомоги у разі загибелі чи інвалідності — майже 410 млн, на Український ветеранський фонд — 247,7 млн, на будівництво військового меморіального цвинтаря — 515,6 млн.

На 2025 рік уряд пропонує скоротити витрати на Міністерство у справах ветеранів до 5,8 млрд гривень.

2,9 млрд Кабмін хоче направити на супровід та підтримку, 1,7 млрд — на реабілітацію та адаптацію, 0,5 млрд — на одноразову грошову допомогу.

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