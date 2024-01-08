Мінімум за десятиліття: в Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту — Finance.ua
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Мінімум за десятиліття: в Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту

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Мінімум за десятиліття: в Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту
Мінімум за десятиліття: в Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту
Експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об'єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому у грудні - вперше за друге півріччя ми експортували на понад $3 млрд. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн тонн», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
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Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік. Крім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи.
Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина — польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%. Але за підсумками року втрати незначні - лише -0,7%.
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На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та склав $62,2 млрд доларів. Найбільше Україна завозила паливо на $7,8 млрд, «різне» (те, що не афішується) на $3,7 млрд, лікарські засоби на 1,7 млрд доларів, БПЛА на 681 млн доларів. Також у топ позиціях імпорту — автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.
Крім того, Свириденко зауважила, що торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори — проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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