Яким був агроекспорт України у 2023 році — Finance.ua

Яким був агроекспорт України у 2023 році Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Яким був агроекспорт України у 2023 році

За попередніми оцінками, в 2023 році експортовано 67,5 млн т агропромислової продукції різних видів, що на 15% перевищує аналогічний показник попереднього року.

При цьому, експортна виручка в 2023 році склала 21,9 млрд USD, що на 8% менше показника 2022 року.

Беззаперечно, 2023 рік був один із найскладніших в історії незалежності нашої держави, в тому числі і щодо експортних відвантажень. Українські аграрії мали безліч перешкод здійснення експорту, серед них:

Гальмування російською стороною роботи «зернового коридору», який працював з липня 2022 року, а потім його припинення та блокування будь-якого морського експорту;

Руйнування інфраструктури морських портів Одеси та річкових портів Дунаю російськими війська;

Заборона експорту, і навіть транзиту, сусідніми європейськими країнами;

Блокування пропускних пунктів на кордоні з деякими сусідніми європейськими країнами тощо.

Незважаючи на ці обмеження, експорт продукції АПК виріс в натуральному виразі в 2023 році. Однак, експортна виручка скоротилася через падіння цін майже на всі види агропромислової продукції в порівнянні з попереднім роком (2022 рік був роком максимально високих цін на продовольство в світі).

Водночас, поточного рівня експорту не достатньо для вивезення врожаю 2023 року. При збереженні обсягу експорту, який ми маємо на кінець 2023 року, існують ризики, що в Україні до початку наступного збору врожаю залишаться значні перехідні залишки (в першу чергу зернових культур).

«Така ситуація в умовах низьких цін на українському ринку на зернові та олійні культури, дорога експортна логістика, ще більше ускладнить діяльність українських аграріїв через брак обігових коштів. Саме тому є потреба нарощувати обсяги експорту всіма можливими каналами, щоб вдалося вивезти весь вирощений врожай до початку нового сезону», — наголошує аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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