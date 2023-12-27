Які чинники заважають Україні заробляти на експорті — Finance.ua

Які чинники заважають Україні заробляти на експорті Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Які чинники заважають Україні заробляти на експорті

Нижчі світові ціни на сировинні товари негативно впливають на обсяги українського експорту. Світові ціни на продовольство знизилися завдяки значній пропозиції зерна.

Про це повідомили в Національному банку України.

Ціни на нафту підтримуватимуться обмеженнями на виробництво, що погоджені ОПЕК, а також конфліктами поблизу регіонів видобутку та шляхів постачання нафти. Природний газ ймовірно дорожачатиме упродовж опалювального сезону, проте дешевшатиме з весни, зокрема завдяки збільшенню виробництва скрапленого газу в США.

Разом з тим основною проблемою для українських експортерів залишаються логістичні обмеження.

Після припинення росією дії «зернового коридору» Україна та партнери змогли організувати транспортний маршрут Чорним морем. Однак українська інфраструктура на морі та Дунаї перебуває під постійними повітряними ударами.

Також проблемою було блокування руху вантажівок з України протестувальниками в Польщі та Словаччині.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.