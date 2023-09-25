Мінімальний платіж зменшать: хто зможе зекономити на доставці газу — Finance.ua

Мінімальний платіж зменшать: хто зможе зекономити на доставці газу Сьогодні 12:04 — Енергетика

Мінімальний платіж зменшать: хто зможе зекономити на доставці газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запроваджує зміни в підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Про це пише ГазПравда.

З 1 жовтня 2023 року при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності буде враховуватися лише функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

«Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні», — йдеться в повідомленні Комісії.

Разом з тим багато споживачів і навіть медіа неправильно розтлумачили це рішення НКРЕКП, «забувши» про значення мінімального розміру річної замовленої потужності та опломбування приладів. Мовляв, зекономити зможуть ледь не всі. Але, на жаль, це не так.

«Мінімальний розмір річної замовленої потужності - це той мінімум, відповідно до якого розраховується мінімальна місячна плата за розподіл газу, яку має платити споживач, навіть, якщо не користується газом. Що більше в споживача приладів — то вищий мінімальний розмір річної замовленої потужності і платіж», — пояснюють експерти ГазПравди.

Нагадаємо чинні мінімальні розміри річної замовленої потужності:

39 куб. м — для побутових споживачів, які використовують природний газ тільки для приготування їжі;

126 куб. м — для побутових споживачів, які використовують природний газ для підігріву води та приготування їжі;

314 куб. м — для побутових споживачів, які використовують природний газ комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим.

Отже, якщо в вашій оселі є, наприклад, газові плита, котел і колонка, то менше платити за розподіл ви зможете лише, якщо опломбуєте якийсь із приладів. Це означає, що прилад виведуть із експлуатації, ним неможливо буде скористатися без повторного візиту газівників, котрі знімуть пломбу.

Тобто такі нововведення НКРЕКП будуть актуальні, наприклад, для власників дач тощо, в яких люди не збираються зимувати. Тоді як у оселі, де люди житимуть взимку, пломбувати котел точно буде недоречно.

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Хоча рішення НКРЕКП дозволить знизити мінімальний платіж тим споживачам, хто давно хотів, наприклад, демонтувати котел чи колонку, бо не користується ними, але через їхню наявність змушений платити більший мінімальний платіж. Тепер же, щоб зекономити, достатньо буде опломбувати (офіційно вивести з експлуатації на певний час) зайві прилади. Для цього потрібно звернутися до оператора газорозподільних мереж у вашому регіоні (філії Газмережі чи міськ-, облгазу).

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