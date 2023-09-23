У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу — Finance.ua

У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу Вчора 10:03 — Особисті фінанси

У «Нафтогазі» уточнили, як платити за доставку газу

У державній компанії «Нафтогаз України» надали роз’яснення щодо оплати за доставку газу в Київській області. Сервіс 104.ua компанії «Твій Газзбут» вже не є актуальним.

Про це повідомляє «Нафтогаз» у Facebook

«Згаданий сервіс 104.ua більше не є актуальним у Вашому регіоні», — йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» повідомили, що особисті рахунки клієнтів АТ «Київоблгаз», тариф на розподіл газу, банківські реквізити на оплату залишаються незмінними. Оплату за послуги розподілу газу необхідно провадити до 20 числа поточного місяця. Переплата перед АТ «Київоблгаз» зберігається та може бути використана як оплата майбутніх періодів.

«Змінюються тільки способи передачі показань лічильників. З 1 по 5 число кожен місяць зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua, натиснувши кнопку «Передати показання», в чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку «Передати показання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні підприємства «Київоблгаз», «Житомиргаз» та «Львівгаз» перейшли під державне управління Групи «Нафтогаз».

Тоді у прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що у зв’язку з переходом АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» та АТ «Львівгаз» до Групи «Нафтогаз» усі клієнти отримуватимуть сервіси обліку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число показання газового лічильника необхідно передавати за допомогою особистого кабінету my.gas.ua, у чатах Viber чи Telegram або через SMS-повідомлення. Будь-які інші сервіси обліку некоректні і не працюватимуть.

Раніше з метою стабілізації енергетичної сфери уряд довірив Групі «Нафтогаз» управляти пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств, які входили до орбіти Дмитра Фірташа (компанія «Твій Газзбут»).

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