Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни — Finance.ua

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Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни

Енергетика
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Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни
Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни
Ціна на газ для українців після закінчення війни може зрости в декілька разів у порівнянні з ціною на блакитне паливо, яке НАК «Нафтогаз України» буде продавати теплогенеруючим підприємствам. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів президент міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук.
За його словами, це мають розуміти ті українці, які з тих чи інших причин відмовляються від централізованого опалення в своїх домівках та переходять на індивідуальні газові котли.
«У нас руйнують центральне теплопостачання: „давайте в кожній квартирі поставимо котел“. І людям не кажуть, що коли закінчиться війна, то ціна газу для населення буде в кілька разів вищою, ніж для теплопостачальних підприємств», — сказав він.
Також експерт вказав на те, що ця ситуація в Україні виникла через маніпуляції з цінами на блакитне паливо, коли вартість газу для громадян та представників теплокомуненерго суттєво не відрізнялась.
«Має бути дві ціни — оптова та роздрібна. За оптовою мають закуповувати газ тепловики, а за роздрібною — купувати населення. А роздрібна ціна завжди вища за оптову. Ось економічна модель, яка має бути», — сказав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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