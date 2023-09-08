Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни — Finance.ua

Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни Сьогодні 20:27 — Енергетика

Експерт розповів, чи зросте ціна на газ для українців після війни

Ціна на газ для українців після закінчення війни може зрости в декілька разів у порівнянні з ціною на блакитне паливо, яке НАК «Нафтогаз України» буде продавати теплогенеруючим підприємствам. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів президент міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук.

За його словами, це мають розуміти ті українці, які з тих чи інших причин відмовляються від централізованого опалення в своїх домівках та переходять на індивідуальні газові котли.

«У нас руйнують центральне теплопостачання: „давайте в кожній квартирі поставимо котел“. І людям не кажуть, що коли закінчиться війна, то ціна газу для населення буде в кілька разів вищою, ніж для теплопостачальних підприємств», — сказав він.

Також експерт вказав на те, що ця ситуація в Україні виникла через маніпуляції з цінами на блакитне паливо, коли вартість газу для громадян та представників теплокомуненерго суттєво не відрізнялась.

«Має бути дві ціни — оптова та роздрібна. За оптовою мають закуповувати газ тепловики, а за роздрібною — купувати населення. А роздрібна ціна завжди вища за оптову. Ось економічна модель, яка має бути», — сказав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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