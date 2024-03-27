Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП — Finance.ua

Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16,24% вдалось залучити 4,2 млрд грн.

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 4,1 млрд грн під 17,2% річних.

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А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,26% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в доларах під 4,63% - вдалось залучити 74 млн дол.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, у лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб становив лише 11,34%. Річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами.

Економічна Правда За матеріалами:

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