Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП — Finance.ua
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Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП

Фондовий ринок
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Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів 26 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 12,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 16,24% вдалось залучити 4,2 млрд грн.
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 4,1 млрд грн під 17,2% річних.
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А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,26% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.
Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в доларах під 4,63% - вдалось залучити 74 млн дол.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Нагадаємо, у лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП склала 17,32%, тоді як український індекс ставок за депозитами фізичних осіб становив лише 11,34%. Річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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