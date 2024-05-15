Мінфін залучив 11,5 мільярдів від продажу облігацій — Finance.ua
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Мінфін залучив 11,5 мільярдів від продажу облігацій

Фондовий ринок
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Мінфін залучив 11,5 мільярдів від продажу облігацій
Мінфін залучив 11,5 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 14 травня залучило до держбюджету понад 11,5 млрд грн.
Про це свідчать дані Мінфіну.
Від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,25% вдалось залучити 3,04 млрд грн (ставка не змінилась).
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Від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 3,11 млрд грн під 17% річних (минулого тижня ставка була 16,29%).
При цьому розміщення паперів із терміном обігу понад три роки під 17,5% річних (ставка не змінилась) принесло держбюджету 3,13 млрд грн.
Також Мінфін розмістив облігації, номіновані в євро, на 53,6 млн з терміном погашення в 1 рік і ставкою 3,25%.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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