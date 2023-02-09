Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат — Finance.ua

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Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат

Казна та Політика
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Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
Мінфін визначив банки для виплат пенсій та зарплат
Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Список банків на 1 лютого 2022 року складається з 46 фінансових установ.
Бюджетники та пенсіонери можуть отримувати виплати в таких банках:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укргазбанк;
  • Агропросперіс Банк;
  • Акордбанк;
  • А-Банк;
  • Сенс-Банк (Альфа Банк);
  • Банк Альянс;
  • Банк Восток;
  • Банк Інвестицій та Заощаджень;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • Український капітал;
  • Глобус Банк;
  • Банк Грант;
  • Ідея Банк;
  • Індустріалбанк;
  • Комерційний Індустріальний банк;
  • Банк Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Кристалбанк;
  • Банк Львів;
  • Метабанк;
  • МІБ;
  • Мотор Банк;
  • ОТП Банк;
  • Банк Південний;
  • Піреус Банк;
  • Полікомбанк;
  • Полтава Банк;
  • Правекс Банк;
  • ПУМБ;
  • Радабанк;
  • Райффайзен банк;
  • РВС Банк;
  • Скай Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Універсал банк;
  • Юнекс Банк;
  • Банк Січ.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності одержувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» у січні 2023 року. Так, загалом пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта»;
  • спосіб отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можна змінити.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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