Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запустило на своєму сайті Reconsideration Portal — онлайн-платформу, яка дає змогу особам, включеним до санкційних списків, подавати клопотання про виключення з них в електронному форматі.

Про це повідомляють OFAC та Bloomberg

Як працюватиме новий сервіс

Як повідомили у відомстві, новий портал створено для спрощення та прискорення процедури перегляду санкційних рішень.

Окрім подання клопотань про виключення із санкційних списків, користувачі зможуть надсилати запити на отримання несекретної та неконфіденційної інформації, яка стала підставою для застосування санкцій.

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Особи, які потрапили до санкційних списків США, мали право оскаржувати такі рішення і раніше. Проте для цього їм зазвичай доводилося наймати профільних юристів, а вся комунікація та обмін документами відбувалися через звичайну або електронну пошту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що США скасували частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії. Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не вказано.

Українська правда За матеріалами:

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