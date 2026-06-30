0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій

Фондовий ринок
18
Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій
Мінфін США запустив онлайн-портал для запитів на скасування санкцій
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запустило на своєму сайті Reconsideration Portal — онлайн-платформу, яка дає змогу особам, включеним до санкційних списків, подавати клопотання про виключення з них в електронному форматі.
Про це повідомляють OFAC та Bloomberg.

Як працюватиме новий сервіс

Як повідомили у відомстві, новий портал створено для спрощення та прискорення процедури перегляду санкційних рішень.
Окрім подання клопотань про виключення із санкційних списків, користувачі зможуть надсилати запити на отримання несекретної та неконфіденційної інформації, яка стала підставою для застосування санкцій.
Читайте також
Особи, які потрапили до санкційних списків США, мали право оскаржувати такі рішення і раніше. Проте для цього їм зазвичай доводилося наймати профільних юристів, а вся комунікація та обмін документами відбувалися через звичайну або електронну пошту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що США скасували частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії. Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не вказано.
За матеріалами:
Українська правда
СанкціїСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems