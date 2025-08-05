Мінфін покращує роловер завдяки резервним ОВДП — Finance.ua

Мінфін покращує роловер завдяки резервним ОВДП Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Мінфін покращує роловер завдяки резервним ОВДП

У липні Міністерство фінансів розмістило новий випуск резервних облігацій, який дозволив значно покращити роловер внутрішнього боргу як у гривні, так і загалом у всіх валютах.

Про це пишуть аналітики ICU.

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Протягом минулого місяця Мінфін розміщував облігації в усіх трьох валютах, але за підсумками місяця найбільший внесок у покращення роловеру забезпечили саме гривневі облігації.

Найбільш помітним було розміщення нового випуску резервних ОВДП, яких було продано обсягом понад 20 млрд грн.

Якщо в травні та червні міністерство залучало по 34 та 37 млрд грн, то в липні гривневі надходження до бюджету склали майже 55 млрд грн. Тож з урахуванням невеликих обсягів погашень рівень рефінансування гривневого боргу в липні склав 261%, а за підсумками 7 м 25 зріс до 107% порівняно з 91% за 1п25.

Окрім того, міністерство розмістило валютні ОВДП на 169 млн євро та $216 млн. Однак обсяг залучених коштів у цих валютах був значно меншим, ніж здійснені в липні погашення. Тож у євро роловер у липні склав 89%, а в доларах — 53%.

Попри невисокий рівень рефінансування валютних погашень, загальний рівень роловеру в усіх валютах за липень зріс до 102% за 7 м 25 порівняно з 87% за 1п25. Обсяги запланованих погашень цього місяця незначні — $280 млн 21 серпня та 12 млрд грн резервних облігацій уже цього тижня.

Що у серпні

Мінфін планує щотижня розміщувати три звичні випуски гривневих ОВДП з погашенням через 14 та 19 місяців, а також через три роки. Нові чотирирічні (потенційно резервні) ОВДП Мінфін планує розміщувати лише завтра обсягом 10 млрд грн. Також у серпні міністерство тричі пропонуватиме валютні ОВДП у доларах США: завтра на $140 млн та двічі наприкінці місяця.

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