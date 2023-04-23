Мінекономіки пропонує уряду перенести атестацію робочих місць за умовами праці на післявоєнний час — Finance.ua

Мінекономіки пропонує уряду перенести атестацію робочих місць за умовами праці на післявоєнний час Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Мінекономіки оприлюднило проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Проєкт розроблений з метою врегулювання проблемних питань проведення атестації робочих місць за умовами праці під час дії воєнного стану, пише Кадровик.

Нагадаємо, що Порядок № 442 передбачає: атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Тобто дата і термін проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці визначається з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну дії попередньої атестації.

Згідно з пунктом 4.1 Порядку № 383 , при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 року відповідне право впродовж цього періоду повинне бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Але під час воєнного стану на деяких підприємствах неможливо своєчасно провести атестацію робочих місць за умовами праці, що позбавляє працівників права на отримання пільг та компенсацій, а також зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

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Тому проєктом пропонується надати можливість перенесення проведення чергової атестації, а саме строк проведення якої настав у період дії воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, може бути проведена протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації проведеної до введення воєнного стану в Україні продовжують діяти та використовуються у період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

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