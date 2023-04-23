Мінекономіки пропонує уряду перенести атестацію робочих місць за умовами праці на післявоєнний час — Finance.ua
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Мінекономіки пропонує уряду перенести атестацію робочих місць за умовами праці на післявоєнний час

Казна та Політика
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Мінекономіки оприлюднило проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці».
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Проєкт розроблений з метою врегулювання проблемних питань проведення атестації робочих місць за умовами праці під час дії воєнного стану, пише Кадровик.
Нагадаємо, що Порядок № 442 передбачає: атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Тобто дата і термін проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці визначається з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну дії попередньої атестації.
Згідно з пунктом 4.1 Порядку № 383, при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 року відповідне право впродовж цього періоду повинне бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
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Але під час воєнного стану на деяких підприємствах неможливо своєчасно провести атестацію робочих місць за умовами праці, що позбавляє працівників права на отримання пільг та компенсацій, а також зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
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Тому проєктом пропонується надати можливість перенесення проведення чергової атестації, а саме строк проведення якої настав у період дії воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, може бути проведена протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Результати атестації проведеної до введення воєнного стану в Україні продовжують діяти та використовуються у період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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