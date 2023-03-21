Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу — Finance.ua
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Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу

Особисті фінанси
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Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу
Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу
Стартувала 4-а хвиля прийому запитів на участь у програмі «єРобота» від представників бізнесу.
Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації з посиланням на Департамент економіки Київської ОВА.
«Бізнес-плани можна подати через Портал Дія до 19 листопада 2023 року. Важливо, що особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість подати заявку повторно», — сказано в повідомленні.
Середній розмір гранту — 249 тис. грн.
Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, складає понад 9 млн грн.
Топ-5 найбільш актуальних напрямів діяльності:
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 45,4%;
  • Тимчасове розміщування й організація харчування — 27,3%;
  • Сільське господарство, лісове та рибне господарство — 9,1%;
  • Інформація та телекомунікації — 9,1%;
  • Будівництво — 9,1%.
«Консультації претендентам на отримання мікрогрантів щодо порядку формування та подачі документів, розробки і доопрацювання бізнес-планів можна отримати, звернувшись до Київського обласного центру зайнятості», — повідомляє пресслужба КМВА.

Довідка Finance.ua:

  • українці з малозабезпечених сімей, які не працюють, зможуть отримати безвідсотковий кредит на розвиток власної справи;
  • уряд України запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю.
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За матеріалами:
Finance.ua
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