Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу — Finance.ua

Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

Гранти від держави: розпочався прийом запитів на участь у програмі «єРобота» від бізнесу

Стартувала 4-а хвиля прийому запитів на участь у програмі «єРобота» від представників бізнесу.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації з посиланням на Департамент економіки Київської ОВА.

«Бізнес-плани можна подати через Портал Дія до 19 листопада 2023 року. Важливо, що особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість подати заявку повторно», — сказано в повідомленні.

Середній розмір гранту — 249 тис. грн.

Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, складає понад 9 млн грн.

Топ-5 найбільш актуальних напрямів діяльності:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 45,4%;

Тимчасове розміщування й організація харчування — 27,3%;

Сільське господарство, лісове та рибне господарство — 9,1%;

Інформація та телекомунікації — 9,1%;

Будівництво — 9,1%.

«Консультації претендентам на отримання мікрогрантів щодо порядку формування та подачі документів, розробки і доопрацювання бізнес-планів можна отримати, звернувшись до Київського обласного центру зайнятості», — повідомляє пресслужба КМВА.

Довідка Finance.ua:

українці з малозабезпечених сімей, які не працюють, зможуть отримати безвідсотковий кредит на розвиток власної справи;

уряд України запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю.

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