Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році — Finance.ua
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Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році

Казна та Політика
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Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році
За підсумками 2024 року прогнозується зростання ВВП України на 4%, з яких понад 88 млрд грн (0,64%) забезпечено завдяки реалізації політики «Зроблено в Україні».
Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко у колонці для «Інтерфакс-Україна».

Лідери за сплатою податків

За її словами, переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків.
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За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до Зведеного бюджету України.
А зростання сплати податків за перші 9 місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Купіля українських товарів

Також зазначається, що попит громадян на українські товари стимулює програма «Національний кешбек», за підрахунками Retail Association of Ukraine у перші місяці її реалізації продажі певних продуктів зросли у кількості на 9,5%.
За словами Свириденко, підтримці несировинного експорту у 2024 році сприяло:
  • оновлення угод про вільну торгівлю із Канадою та Великою Британією;
  • продовження автономних торгових заходів з ЄС;
  • звільнення від мит на українську сталь від США;
  • інструменти від українського Експортно-кредитного агентства, яке за 11 місяців підтримало на 7,22 млрд гривень несировинний експорт, що майже на 2 млрд гривень більше порівняно з торішнім показником.
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Зазначається, що у 2025 році уряд продовжить підтримувати програми політики «Зроблено в Україні», забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.
За матеріалами:
Українські Новини
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