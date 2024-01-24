Мінекономіки підписало меморандум про співпрацю з Лондонською фондовою біржею — Finance.ua

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Мінекономіки підписало меморандум про співпрацю з Лондонською фондовою біржею

Фондовий ринок
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Мінекономіки підписало меморандум про співпрацю з Лондонською фондовою біржею
Мінекономіки підписало меморандум про співпрацю з Лондонською фондовою біржею
Міністерство економіки України, Лондонська фондова біржа та британська організація TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг через «Хаб City-Ukraine».
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«У співпраці з урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну», — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.
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За її словами, фінансовий сектор Великої Британії є одним із найрозвиненіших у світі. Тож Україна перейматиме найкращий британський досвід для відновлення та розвитку.

Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована, зокрема, на:

  • сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;
  • розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;
  • допомогу Уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.
Як зазначив Leadership Council Chair TheCityUK Брюс Карнегі-Браун, Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України.
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«Враховуючи статус Сполученого Королівства як одного з провідних фінансових центрів світу, ми залучимо наш досвід у належному управлінні та надійній нормативно-правовій базі для підтримки відновлення України», — сказав Брюс Карнегі-Браун.
У свою чергу, генеральний директор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт акцентувала на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.
«Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор», — зазначила Джулія Хоггетт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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