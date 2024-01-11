Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші фонди на біржі, що торгується в Bitcoin — Finance.ua

Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші фонди на біржі, що торгується в Bitcoin
Американський регулятор цінних паперів у середу схвалив перші біржові фонди (ETF), що котируються на американських біржах, які відстежуватимуть Bitcoin.
Про це пише Reuters.
Комісія із цінних паперів і бірж заявила, що схвалила 11 заявок, у тому числі від BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco та VanEck, незважаючи на попередження деяких чиновників і захисників інвесторів про те, що ці продукти несуть ризики.
Очікується, що торгівля більшістю продуктів почнеться в четвер, заявили емітенти, що покладе початок жорсткій конкуренції за частку ринку.
Створені 10 років тому, ETF змінили правила гри для Bitcoin, пропонуючи інвесторам доступ до найбільшої криптовалюти у світі без безпосереднього володіння нею. Вони дають значний поштовх криптоіндустрії, яка потерпає від скандалів.
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«Це величезний позитив для інституціоналізації Bitcoin як класу активів», — сказав Ендрю Бонд, керуючий директор і старший фінтех-аналітик Rosenblatt Securities.
Цього тижня аналітики Standard Chartered заявили, що ETF можуть залучити від $50 до $100 млрд лише цього року. Інші аналітики кажуть, що за п’ять років приплив коштів наблизиться до $55 млрд.
За даними CoinGecko, станом на середу ринкова капіталізація Bitcoin становила понад $913 млрд. За даними Інституту інвестиційних компаній, станом на грудень 2022 року сукупні чисті активи американських ETF становили $6,5 трлн.
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