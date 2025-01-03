Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка) — Finance.ua

Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)

Мінекономіки оновило класифікатор професій. До нього додали 50 сучасних професій і посад. Зміни торкнулися медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших.

У Класифікатор професій внесено 9180 назв робіт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що скасували

Відомство скасувало 42 застарілі назви професій, наприклад, «Інструктор з організації роботи народних дружин», «Викладач із соціальної педагогіки», «Прокурор-криміналіст» і осучаснило 34 професії.

Ще 52 професії узгодили із законодавством у сферах правосуддя, судоустрою та прокуратури й 18 — у сфері медіа, тепер маємо такі посади, як-от «Автор текстів (копірайтер)», «Автор промов», «Відеограф».

Нещодавно ми писали , що лише 13% українців не планує змінювати професію або компанію в 2025 році.

Читайте також Робота для ветеранів: які вакансії та зарплати їм пропонують

Понад третина респондентів поки що не визначилися з планами. І половина опитаних шукачів можуть піти з нинішнього місця роботи, бо хочуть опанувати нову професію чи перейти в іншу компанію.

Довідка Finance.ua:

На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні. Про це розповіли в «OLX Робота». Зазначається, що у 2022 році на платформі OLX було опубліковано 1164 вакансій для людей зі статусом УБД. У 2023 році — 23 838, станом на грудень 2024 року — 44 352 вакансії.

27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.