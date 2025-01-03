Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)

Казна та Політика
66
Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)
Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)
Мінекономіки оновило класифікатор професій. До нього додали 50 сучасних професій і посад. Зміни торкнулися медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших.
У Класифікатор професій внесено 9180 назв робіт.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)
Що скасували
Відомство скасувало 42 застарілі назви професій, наприклад, «Інструктор з організації роботи народних дружин», «Викладач із соціальної педагогіки», «Прокурор-криміналіст» і осучаснило 34 професії.
Ще 52 професії узгодили із законодавством у сферах правосуддя, судоустрою та прокуратури й 18 — у сфері медіа, тепер маємо такі посади, як-от «Автор текстів (копірайтер)», «Автор промов», «Відеограф».
Мінекономіки оновило класифікатор професій: що додали (інфографіка)
Місце для вашої реклами
Нещодавно ми писали, що лише 13% українців не планує змінювати професію або компанію в 2025 році.
Читайте також
Понад третина респондентів поки що не визначилися з планами. І половина опитаних шукачів можуть піти з нинішнього місця роботи, бо хочуть опанувати нову професію чи перейти в іншу компанію.

Довідка Finance.ua:

  • На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні. Про це розповіли в «OLX Робота». Зазначається, що у 2022 році на платформі OLX було опубліковано 1164 вакансій для людей зі статусом УБД. У 2023 році — 23 838, станом на грудень 2024 року — 44 352 вакансії.
  • 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.