Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету — Finance.ua
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Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету

Технології&Авто
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Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету
Мінцифри пояснило, як аукціон радіочастот покращить якість мобільного зв’язку та інтернету
Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell, які виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, мають збільшити покриття мобільним зв’язком.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Зокрема, мобільні оператори мають:
  • забезпечити зв’язок на територіях протягом шести місяців з моменту деокупації;
  • побудувати щонайменше 1 500 базових станцій у відповідних діапазонах за два роки, з яких 500 — уже в перший рік;
  • забезпечити зв’язок у населених пунктах більш як 2 000 осіб, але не менш ніж 90% населення кожним оператором;
  • розширити покриття на міжнародних та національних автошляхах;
  • підтримувати якість мобільного зв’язку відповідно до затверджених вимог;
  • забезпечити 95% населення України якісним покриттям мобільного інтернету.
Завдяки цьому в Україні поступово збільшиться покриття та покращиться якість мобільного зв’язку й інтернету.
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«Радіочастотний спектр — це цінний та обмежений ресурс, який використовують для передавання сигналів мобільного зв’язку, інтернету, радіо та інших комунікаційних технологій. Кожна частота має своє призначення та обмежену ємність, і з часом її стає дедалі менше, адже спектр вже значною мірою заповнений. Це означає, що не можна просто додавати нові частоти без обмежень, і кожне неправильне використання або розподіл частот може призвести до зниження швидкості зв’язку, частих розривів з’єднання та інших проблем», — пояснили в Мінцифри.
Ефективний розподіл забезпечує стабільну якість мобільного зв’язку без перешкод і перевантажень, сприяє будівництву нових базових станцій та забезпечує розвиток сучасних технологій.

Довідка Finance.ua:

  • 19 листопада відбувся аукціон з придбання ліцензій на користування радіочастотним спектром;
  • за результатами аукціону оператори сплачують кошти за користування спектром, а держава надає операторам ліцензії на 15 років. Отримані кошти від оренди радіочастот будуть перераховані в державний бюджет. Цього року це понад 2,8 млрд грн;
  • попередній аукціон радіочастот проводили у 2018 році.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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