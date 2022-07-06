Мінцифри хоче створити індустріальний парк для військових технологій й запустити фонд на $200 млн. Деталі програми розвитку IT-галузі — Finance.ua

Мінцифри хоче створити індустріальний парк для військових технологій й запустити фонд на $200 млн. Деталі програми розвитку IT-галузі Вчора 15:01 — Казна та Політика

Мінцифри хоче створити індустріальний парк для військових технологій й запустити фонд на $200 млн. Деталі програми розвитку IT-галузі

Міністерство цифрової трансформації презентувало програму розвитку цифрової економіки. Мета міністерства зробити так, щоб Україна увійшла в топ-5 країн за кількістю стартапів на 1 млн населення. На першому місці Ізраїль — 945 стартапів, в Україні — 75.

Про деталі плану розповів на конференції у швейцарському місті Лугано заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який відповідає за напрям.

Підтримку стартапам на ранній стадії надаватиме створений у 2018 році Український фонд стартапів (USF), який видаватиме гранти, займатиметься акселераційними програми, видавати запрошення на участь у міжнародних івентах. Така допомога, за підрахунками Мінцифри, обійдеться в $13 млн та підтримає 240 стартапів за два роки.

Інша програма — Matching Grants — має на меті збільшити капіталізацію стартапів, що залучили інвестиції, подвоївши їхній раунд. Бюджет — $30 млн на подвоєння раундів інвестицій для 30 стартапів. Планується також створення міжнародного інвестиційного фонду розміром $200 млн від 10 іноземних венчурних гравців.

Окрема програма буде для ангельських інвесторів. Вони зможуть пройти тренувальні програми й покращити свій рівень інвестиційної грамотності. Окремо у презентації ідеться про розвиток «прибуткового» патріотизму української діаспори за кордоном. Ціль обох ініціатив — збагатити український венчур понад 50 бізнес-ангелами.

Мінцифри також планує організувати тренувальні програми для запуску й розвитку продуктових бізнесів в Україні. «Нам дуже потрібний досвід людей зі знаннями, як започатковувати власний бізнес», — сказав Борняков додавши, що таких як Gramarly має бути більше. Планується також запустити програми з підвищення кваліфікації для продакт-менеджерів. Курси створюватимуться у співробітництві з міжнародними університетами. З 800 відкритих вакансій у продуктових компаніях міністерство планує закрити 50%.

Розвивати військові технології Мінцифри має намір у Військових індустріальних парках — спеціальних економічних зонах для створення і розвитку обладнання військового класу і кібербезпеки. 90% оборонних поставок держава хоче отримувати саме від українських виробників.

Також планується запуск Tech & Defence Accelerator, який має зокрема розвʼязати проблему розмінування територій. Розробникам нададуть технічну й фінансову підтримку для розвитку й експлуатації роботів у оборонному секторі й використання штучного інтелекту у військовому обладнанні. 1000 роботів гарантують безпеку 5000 саперів, зазначається у презентації Борнякова.

Як можна допомогти Україні зараз під час війни й далі? Найкращий шлях — це інвестувати в Україну, працювати з українськими компаніями, набирати українських працівників, використовувати їхні знання й досвід. — Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації.

За його словами, уряд разом із Мінцифри працює над рішенням з відстрочки мобілізації для IT-спеціалістів. Один спеціаліст створює 2,5 робочих місця, підрахували в Мінцифри. Він також згадав про тимчасові дозволи на подорожі за кордон для ключових українських спеціалістів протягом воєнного стану. Їх уже видають. На такі «перепустки» за кордон можуть розраховувати до 10% усіх айтівців.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році Україна експортувала ІТ-продукту на $6,8 млрд, що на $1,8 млрд більше, ніж в 2020 році. Частка ІТ-послуг в експорті всіх послуг становила 37%;

за перший квартал 2022 року ІТ-індустрія забезпечила рекордні $2 млрд експортних надходжень. Аналогічний показник у 2021 році становив $1,44 млрд. Обсяг ІТ-експорту збільшився на 28%;

українські стартапи у 2021 році залучили рекордні $832 млн інвестицій. З початком повномасштабної війни 99% стартапів потребують фінансової підтримки, свідчить березневе опитування Українського фонду стартапів (USF).

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