Експорт ІТ-послуг за п’ять місяців зріс на 27% попри війну — Finance.ua

Експорт ІТ-послуг за п’ять місяців зріс на 27% попри війну Вчора 13:02 — Казна та Політика

Експорт ІТ-послуг за п’ять місяців зріс на 27% попри війну

Ринок IT зріс у поточному році порівняно з 2021 — аж на 27% (січень—травень 2022 року). Це єдина сфера бізнесу в Україні, яка показала зростання.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

За 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46%. Для порівняння, рік тому цей показник складав 37%.

Інфографіка: Опендатабот

З січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року — 6.8 млрд доларів. Водночас експорт товарів впав на 20% — з 22.5 млрд до 17.9 млрд доларів.

Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали — 38%, продовольство — 6%

Інфографіка: Опендатабот

Географія експорту товарів теж змінилася

У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові — 38% і 40% відповідно.

Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та в експорті склала 78% (2080 млн $ з 2651 млн $).

Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86%, до Америки на 67%, до Африки на 84%, до країн СНД — на 74%.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

за даними IT Ukraine Association, за перші п’ять місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,179 млрд;

віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що для забезпечення потреб українського ІТ-ринку на найближчі пів року — рік потрібно близько 15 тисяч відповідних фахівців;

як свідчать дані сайту grc.ua, найбільше роботодавці ІТ-сфери шукають інженерів та розробників. Для цих фахівців опублікована найбільша кількість вакансій у червні у професійній сфері ІТ. Також затребуваними є спеціалісти з систем управління підприємством (ERP), web інженери та web майстри, спеціалісти підтримки, системні адміністратори.

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