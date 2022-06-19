Мін'юст пропонує створення міжнародного механізму отримання компенсацій — Finance.ua

Мін'юст пропонує створення міжнародного механізму отримання компенсацій

Вчора 11:25 — Казна та Політика

Мін'юст пропонує створення міжнародного механізму отримання компенсацій

Останнім часом у солідних західних ЗМІ вийшли статті, де ставиться під сумнів практична можливість стягнути з росії значні компенсації та репарації. Дослідники досить песимістичні щодо можливості на міжнародному рівні ухвалити рішення про репарації, особливо через механізм ООН.

Про це йшлося у бліц-інтерв’ю Інтерфакс-Українаіз заступником міністра юстиції Іриною Мудрою.

«На жаль, існуючі міжнародні організації та державні установи виявилися малоефективними та недієздатними у питанні отримання репарацій від рф. Тому відсутність дієвих інструментів вимагає пошуку та використання нових форм та методів примусу агресора до виплати компенсації. Війна в Україні вже потребує зміни фундаментальних основ міжнародного публічного права. Тому першочергове завдання для країни — ініціювати з міжнародними партнерами саме такі зміни», — сказала Мудра.

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Вона зазначила, що репарації — це форма матеріальної відповідальності суб’єкта міжнародного права за шкоду, заподіяну внаслідок вчиненого ним міжнародного правопорушення іншому суб’єкту міжнародного права, зокрема, відшкодування державою, за мирним договором (договором про нейтралітет) або іншими міжнародними актами, збитки, завдані державі, що зазнала нападу.

«Наші союзники повинні або визнати, що система міжнародного публічного права взагалі не може реагувати на виклики агресивної війни, яку в будь-який час може розпочати держава-агресор щодо сусідніх суверенних держав, і жити з цим, або змусити державу платити високу ціну за завдану шкоду. Але діяти для повного виключення такої держави з міжнародної арени взаємозв’язків у принципі», — сказала заступник міністра.

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Дійсна концепція передбачає укладання міжнародного договору створення механізму відшкодування збитків, заподіяних російської агресією. Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) щодо компенсації збитків. Держави-учасники договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. І тому створюється Фонд активів.

Договір також передбачає примусове виконання рішень Комісії, внаслідок чого має стати одержання заявниками відшкодування.

«Ми розуміємо, що росія не буде здійснювати відшкодування добровільно або визнавати свою відповідальність за завдані збитки. Договір зможе бути тим самим легітимно-правовим механізмом, який встановить відповідальність рф і змусить її компенсувати збитки. Це буде широко визнаний у світі міжнародний інструмент, за допомогою якого держава матиме підстави для вчинення необхідних дій на своїй території, зокрема для прийняття відповідного національного законодавства», — сказала Мудра.

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