В Україні з'явиться міжнародний механізм для компенсування післявоєнних збитків — Finance.ua

Крім того, в ОПУ вже працюють над створенням міжнародного трибуналу, щоб покарати військових злочинців.
«Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо», — зазначив Зеленський.
Довідка Finance.ua:
заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що в Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям.