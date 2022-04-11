Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента — Finance.ua

Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента

Вчора 15:04 — Нерухомість

Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента, iStock

Україні потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири переселенці мають отримати через три-чотири місяці.

Про це сказав в інтервʼю Forbes Україна заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

В Україні багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне викупати такі квартири і надавати переселенцям, повідомив Тимошенко.

Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.

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Собівартість таких квартир буде набагато меншою $1000. Будівельники мають мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно, зазначають в Офісі президента.

Для викупу та будівництва нового житла на першому етапі будуть використовуватися кошти держбюджету. Також в Офісі президента сподіваються на допомогу міжнародних партнерів.

У першу чергу житло планується надавати тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно найперше переселяти, сказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вже виділив 1 млрд грн із резервного фонду на відновлення звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

На 1 квітня сума збитків для інфраструктури вже сягнула понад $68,2 млрд або майже 2 трлн грн, за даними проєкту «росія заплатить». Загальні втрати, понесені в ході війни, складають $564—$600 млрд. Держбюджет втрачає близько 2 млрд грн на день через бойові дії, підрахували у Мінфіні.

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