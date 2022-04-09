У Львові почнуть будувати дерев'яні двоповерхові будинки для переселенців — Finance.ua

У Львові почнуть будувати дерев'яні двоповерхові будинки для переселенців

Вчора 18:00 — Нерухомість

У Львові найближчими днями почнуть будувати двоповерхові дерев’яні будиночки для переселенців, пише Tvoemistot.tv

«В нас є 150 жінок, які в очікуванні народження діток, тому маємо бути підготовлені. Це будуть інші умови, ніж у контейнерному містечку. Плануємо найближчими днями будівництво 2-поверхових дерев’яних котеджів», — повідомив Андрій Садовий.

Він зазначив, що будуватимуть дерев’яні будиночки за кошти Червоного хреста, ЮНІСЕФ, ООН.

Ділянки обирають із прицілом на Львів, щоб мешканці мали краще сполучення із містом.

«Якщо брати дерев’яний хостел, то він буде для 160 людей, там будуть місця для жінок у потребі, будуть пристосовані можливості для майбутніх мам... Якщо говоримо про мам, то для них буде локація у районі Тракту Глинянського. Там спокійніша територія, поряд планується парк у перспективі, це лагідна місцина близько до центру», — прокоментував Андрій Садовий.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові розпочали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Наразі тут встановлять 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей, переважно студенти. В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині облаштують меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня будуть розташовані на території містечка.

Загалом у місті облаштують три таких містечка на 300 будиночків. Контейнери приїхали з Польщі як подарунок від польського уряду.

Також у Львові з 7 квітня, розпочали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок, пише tvoemisto.tv

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.