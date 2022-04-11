Уряд вперше виділив кошти на відбудову звільнених територій — Finance.ua

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Уряд вперше виділив кошти на відбудову звільнених територій

Вчора 09:49Казна та Політика
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Уряд вперше виділив кошти на відбудову звільнених територійУряд вперше виділив кошти на відбудову звільнених територій
На відбудову звільнених від російських загарбників населених пунктів направлено перший мільярд гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури», — написав Шмигаль.
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Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн — Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.
За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії.
Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.
«Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги», — заявив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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