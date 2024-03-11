Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих — Finance.ua

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Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих

Казна та Політика
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Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих
Мін'юст анонсував відкриття реєстру збитків для заяв від постраждалих
У квітні цього року постраждалі від агресії рф проти України зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків.
Про це заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра, повідомляє «Укрінформ».
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За словами Мудрої, у квітні реєстр буде відкрито для заяв, які стосуватимуться збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло в результаті російської агресії.
«Ми розпочали з цієї категорії, оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок „Дія“ теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру», — заявила вона.
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Як зазначила заступник міністра, для українців буде створено інструкцію, як подавати заяву. Заява подаватиметься у вигляді заповнення спеціальної форми, в якій потрібно буде лише відповідати «так» чи «ні» на запропоновані твердження.
Також постраждалим від війни українцям потрібно буде завантажити відповідні докази. Мова про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи.
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«Будь-які підтверджувальні документи», — пояснила Мудра.
Очікується, що в рамках цього першого етапу до міжнародного реєстру надійдуть сотні тисяч звернень, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.
За матеріалами:
РБК-Україна
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