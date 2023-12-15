Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії — Finance.ua

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Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії

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Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії
Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії
На територіях, де ведуть бойові дії, чи територіях України, які тимчасово окуповані рф, все ще залишається певна кількість українців. Якщо їм потрібно зареєструвати своє місце проживання, для цього є спеціальна інструкція.
Як зареєструвати місце проживання на ТОТ, розповідає у Telegram-каналі Омбудсмана Дмитро Лубінець.

Особливості реєстрації місця проживання

Загалом людина може мати лише одне задеклароване/зареєстроване місце проживання. Проте виняток становлять люди, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованій рф території України чи на територіях, де ведуться бойові дії.
Щоб зареєструвати місце проживання, вам не потрібно:
  • ﻿﻿﻿зніматися з реєстрації за попереднім місцем проживання.
  • ﻿﻿﻿отримувати відмітку в паспорті, виготовленому у формі книжечки.
Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії

Внесення інформації про адресу місця проживання

Такі дані повинні міститися в реєстрі територіальної громади, де ви проживаєте.
Це можна зробити на підставі:
  • документа, що підтверджує право на проживання в житлі, розташованому на визначених територіях, або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло
  • відповідних відомостей, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
Якщо один із документів відсутній, внести дані про адресу проживання можна за допомогою:
  • ﻿﻿Державного реєстру виборців;
  • в﻿ідомчої інформаційної системи ДМС.
  • ﻿﻿﻿єдиного державного демографічного реєстру;
  • ﻿﻿﻿Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • ﻿﻿﻿єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Відмова в прийнятті документів

Вашу заяву та документи можуть не прийняти за двох обставин:
  • ви подали не всі необхідні документи
  • оформлення поданих документів не відповідає законодавству
Коли ви виконаєте всі вимоги, можете звернутися до установи повторно.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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